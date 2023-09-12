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Тарханов: «В матче с Катаром сборной России будет нелегко»

12 Сентября 2023 • 11:11 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
1 3.60 X 3.40 2 2.10
Через 6 ч. 22 мин.

Известный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Катара.

Напомним, ранее национальная команда России провела две встречи с олимпийской сборной Египта. Первый матч завершился с ничейным счётом 1:1, а во втором россияне потерпели поражение (1:2). По мнению Тарханова, на предстоящую игру с Катаром настрой команды Валерия Карпина будет куда более серьёзным.

«Конечно, сегодня сборная должна показать совершенно другой уровень игры, настрой должен быть серьёзным. Катар — хорошая команда, участник чемпионата мира. Думаю, с ними будет нелегко, но хочется увидеть победу сборной России», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Матч Катар — Россия состоится сегодня, 12 сентября. Начало этой встречи запланировано на 18:15 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов Сборная Катара
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