Баринов: «Сборная России должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы»

Хавбек и капитан столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов высказал мнение о сборной России, которую отстранили на неопределенный срок от международных соревнований.

«У меня не изменилось отношение к вызовам в сборную. Мы всё равно должны собираться. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Накануне сборная России провела товарищескую встречу против олимпийской сборной Египта. Подопечные Валерия Карпина потерпели поражение со счетом 1:2. Следующий спарринг национальная команда сыграет против Катара во вторник, 12 сентября.