Онопко рассказал о травме Пиняева

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко высказался касательно повреждения полузащитника Сергея Пиняева, которое юный игрок получил во вчерашнем товарищеском поединке против олимпийской сборной Египта.

«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить. Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьезного», - передает слова специалиста пресс-служба РФС.

Встреча завершилась поражением сборной России со счетом 1:2. Пиняев стал автором единственного гола в составе национальной команды, реализовав пенальти в самом начале спарринга.