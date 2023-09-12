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Онопко рассказал о травме Пиняева

12 Сентября 2023 • 07:53 Комментировать

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко высказался касательно повреждения полузащитника Сергея Пиняева, которое юный игрок получил во вчерашнем товарищеском поединке против олимпийской сборной Египта.

«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить. Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьезного», - передает слова специалиста пресс-служба РФС.

Встреча завершилась поражением сборной России со счетом 1:2. Пиняев стал автором единственного гола в составе национальной команды, реализовав пенальти в самом начале спарринга.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виктор Онопко Сергей Пиняев
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