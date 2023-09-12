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​Колыванов: «Катар - достаточно средняя команда»

12 Сентября 2023 • 03:26 Комментировать

Известный российский специалист, в прошлом выступавший за сборную страны в качестве нападающего, Игорь Колыванов, поделился своими ожиданиями от товарищеского матча со сборной Катара.

Она в качестве хозяйки турнира приняла участие в прошлом чемпионате мира, но Колыванов скептически относится к ее игровым качествам - он считает сборную Катара средненькой командой.

- У сборной Катара достаточно средняя команда. По классу, по уровню игроков мы, наверное, фавориты этого матча. Но тут важно понимать, с каким настроем выйдет команда, - цитирует слова Колыванова Rusfootball.info.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Колыванов Сборная Катара
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