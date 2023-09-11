Колосков прокомментировал поражение сборной России от олимпийской команды Египта

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о поражении национальной команды в матче против олимпийской сборной Египта.

«Ничего страшного не произошло, это точно не позор. Товарищеские игры нужны для того, чтобы футболисты прочувствовали атмосферу международного футбола, поиграли на другом уровне. Результат здесь — не самое главное», — заявил функционер в интервью «РБ Спорт». По его мнению, Валерий Карпин получил представление о ближайшем резерве национальной команды, отметив, что олимпийская сборная Египта была не самым серьёзным соперником.

Напомним, что после ничьи со счётом 1:1 в первом матчей «фараоны» выиграли в ответной встрече со счётом 2:1.