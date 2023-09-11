Онопко подвёл итоги товарищеского матча против олимпийской сборной Египта

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о поражении в товарищеском матче от олимпийской сборной Египта (1:2).

Специалист считает важным тот факт, что команда собралась и провела два матча, а игроки получили международный опыт.

«Возможно, сегодня от нас отвернулась удача — был момент с рикошетом, где-то мы не забили. Это футбол, надо спокойно это все воспринимать и идти дальше», - приводит слова Онопко официальный сайт РФС.

Завтра, 12 сентября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Катара, который начнётся в 18:15 по московскому времени.