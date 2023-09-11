Кравцов извинился перед болельщиками за поражение от олимпийской сборной Египта

Полузащитник сборной России Кирилл Кравцов подвёл итоги товарищеского матча против олимпийской сборной Египта.

Напомним, что россияне потерпели поражение со счётом 1:2, хотя вели по ходу встречи.

Капитан национальной команды отметил, что соперник был не самым простым.

«Ребята играли в хороший футбол, а наша ошибка в том, что мы это им позволили. Хотел бы извиниться перед болельщиками – мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее», - цитирует игрока футбольного клуба «Сочи» официальный сайт РФС.

Завтра, 12 сентября, сборная России сыграет против сборной Катара.