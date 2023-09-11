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Пиняев получил травму в матче против олимпийской сборной Египта

11 Сентября 2023 • 22:34 Комментировать
Египет (олимп)
2:1
РОССИЯ
окончен

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев получил повреждение в игре за сборную России против олимпийской сборной Египта, об этом сообщил тренер национальной команды Виктор Онопко.

Напомним, что Пиняев отметился забитым мячом, удачно исполнив 11-метровый удар, но был заменён после первого тайма.

«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу. Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьезного не произошло — забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть», - приводит слова Онопко официальный сайт РФС.

В ближайшем туре «Локомотив» сыграет на своём поле против «Оренбурга» (17.09).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Виктор Онопко Сергей Пиняев
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