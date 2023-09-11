Гранат: Думаю, нам с Катаром будет нелегко

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Катара и России.

Гранат считает, что подопечным Валерия Карпина будет нелегко, тем более поединок пройдёт на выезде.

«Не думаю, что Карпин как-то будет цепляться за победу в подобных матчах. Но все равно хотелось бы, чтобы сборная России выиграла. Думаю, будет 2:0 в нашу пользу», - приводит слова Граната Sport24.

Поединок между сборными Катара и России пройдёт завтра, 12 сентября. Свисток о начале поединка прозвучит в 18:15 по московскому времени.