Газзаев поделился ожиданиями от матча между сборными Катара и России

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от товарищеского матча, в котором национальная команда сыграет против сборной Катара.

Специалист считает, что сборная России должна использовать любую возможность, чтобы играть на международной арене, к тому же такие игры дают возможность тренерскому штабу оценить потенциальных кандидатов.

«В любом матче любая команда всегда стремится к победе. Говорить о том, что результат нам неинтересен, может только человек, который далёк от футбола. В любом матче надо стремиться к победе», - приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Напомним, что игр состоится завтра, 12 сентября. Начало - в 18:15 по московскому времени.