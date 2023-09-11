Сенников: «Игроки сборной будут мотивированы на игру с Катаром»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поделился мыслями о главном матче для российской команды в эту международную паузу. А именно о завтрашней игре против команды Катара.

«Сборная Катара — это участник чемпионата мира, поэтому футболисты сборной получат мотивацию и выйдут побеждать. Как можно играть по-другому?», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

7 и 11 сентября россияне в преимущественно молодёжных составах провели два спарринга против олимпийской сборной Египта. Первый матч завершился ничьей – 1:1, во втором команда под руководством Виктора Онопко уступила – 1:2. Обе игры прошли в египетском городе Суэц.

«Хочется, чтобы на поле вышли лучшие игроки, которые образуют костяк команды», - добавляет Сенников.