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Сборная России проиграла впервые с конца 2021 года

11 Сентября 2023 • 21:21 Комментировать (2)
Катар
...
РОССИЯ
1 3.55 X 3.40 2 2.10
Через 18 ч. 54 мин.

Национальная сборная России потерпела на футбольном поле первое поражение с 14 ноября 2021 года.

Напомним, что в понедельник вечером россияне под руководством Виктора Онопко уступили в ответном матче олимпийской команде Египта – 1:2. Игра прошла в городе Суэц.

В последний раз российская сборная проигрывала ещё 14 ноября прошлого года – это случилось в матче отбора на чемпионат мира 2022 года на выезде против команды Хорватии, игра завершилась со счётом 0:1.

Зимой 2022 года команда России была отстранена от всех официальных соревнований и играла только товарищеские встречи, которых до сегодняшней игры против египтян набралось шесть – две победы и четыре ничьих.

Завтра более реальный состав сборной сыграет на выезде против команды Катара. Руководить коллективом там будет уже Валерий Карпин.

Россия проиграла в Египте, пропустив дважды за пять минут

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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Комментарии (2)
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ингерман
11 Сентября 2023 в 22:26
дпд
InterSan
11 Сентября 2023 в 21:31
А если вообще не выступать - рекорд будет что надо!
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