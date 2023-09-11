Сборная России проиграла впервые с конца 2021 года

Национальная сборная России потерпела на футбольном поле первое поражение с 14 ноября 2021 года.

Напомним, что в понедельник вечером россияне под руководством Виктора Онопко уступили в ответном матче олимпийской команде Египта – 1:2. Игра прошла в городе Суэц.

В последний раз российская сборная проигрывала ещё 14 ноября прошлого года – это случилось в матче отбора на чемпионат мира 2022 года на выезде против команды Хорватии, игра завершилась со счётом 0:1.

Зимой 2022 года команда России была отстранена от всех официальных соревнований и играла только товарищеские встречи, которых до сегодняшней игры против египтян набралось шесть – две победы и четыре ничьих.

Завтра более реальный состав сборной сыграет на выезде против команды Катара. Руководить коллективом там будет уже Валерий Карпин.

Россия проиграла в Египте, пропустив дважды за пять минут