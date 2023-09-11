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Россия проиграла в Египте, пропустив дважды за пять минут

11 Сентября 2023 • 21:05 Комментировать (5)
Египет (олимп)
2:1
РОССИЯ
окончен

Второй поединок против олимпийской сборной Египта для россиян сложился хуже, чем первый. В первом тайме наша сборная открыла счёт, но после перерыва пропустила дважды в течение пяти минут и проиграла.

Протокол игры  
Египет (олимп)2:1РОССИЯ
  7'Пиняев Сергей (0:1)
(1:1) Фавзи Ахмед68'  
(2:1) Бадр Араби72'  
Эль-Габри АлиЭль-Маграби Мохамед 47' (Бадр Араби ( 47') Сабер Махмуд 65' (Ашраф Мустафа ( 65'  71') Тарек Мохамед  6' 46' (Фавзи Ахмед ( 46') Абдель Наби АхмедГехад МахмудОтто Ахмед 88' (Авад Халед Мохамед ( 88') Шехата Мохамед 47' (Самир Мохамед ( 47') Заза Али 46' (Саад Мостафа ( 46') Мохамед Хатем 46' (Хаваш Ахмед ( 46'  83') Атеф Абдельрахман 46' (Файед Омар ( 46')
Запасные: Эль-Сайед МохамедМохамед БашаНаби АхмедМажар Билал
Тороп ВладиславЛитвинов Вячеслав  37' 67' (Лангович Андрей ( 67') Вахания Илья 67' (Александров Виктор ( 67') Денисов ДаниилОганесян Степан 57' (Мусаев Тамерлан ( 57') Кравцов Кирилл  83'Михайлов Ярослав  59'Ермаков Никита  73'Мелёхин Денис 67' (Прохин Данила ( 67') Пиняев Сергей 46' (Гладышев Ярослав ( 46') Шитов Владислав 57' (Кузнецов Даниил ( 57')
Запасные: Васильев Дмитрий АлексеевичКоваленко Александр IIСалтыков НикитаАгкацев Станислав
11 сентября.

В понедельник экспериментальная сборная России провела второй товарищеский поединок с олимпийской командой Египта. Первый на прошлой неделе завершился со счётом 1:1. В Суэц вновь отправилась довольно молодая команда под нашим флагом, так что было интересно посмотреть, какой урок вынесли ребята из предыдущей встречи.

Россияне активно начали. Сначала после длинного заброса в штрафную Оганесян не смог обработать мяч, и удар из выгодной позиции получился неточным. Зато тут же Шитов слева прорвался и нанес удар, но Тарек руками парировал футбольный снаряд за пределы поля. Защитник получил жёлтую карточку, а гости право на пенальти. К мячу подошёл Пиняев и пробил в правый угол, в то время как вратарь прыгнул в противоположный.

Россияне продолжали владеть территориальным преимуществом, но вскоре могли пропустить. Египтяне заработали право на штрафной в опасной близости от ворот, и после удара Сабера случился рикошет, но Тороп среагировал и спас ворота. Тут же хозяева заработали ещё один штрафной. На этот после удара мяч попал в стенку, отлетел налево, откуда последовал мощнейший выстрел в штангу, подбор вновь остался за египтянами, но после прострела Тороп отвёл угрозу. В следующий атаке вратарь уже неудачно сыграл на выходе, но его подстраховал Вахания.

После нескольких моментов египтяне уже завладели территориальным преимуществом. Минут за семь до перерыва Отто после заброса с фланга принимал мяч на грудь, но Тороп успел в прыжке забрать футбольный снаряд. Россияне также в ответ совершили пару подходов, но ничего опасного извлечь не смогли. В итоге на перерыв наша сборная ушла с минимальным преимуществом.

В перерыве на поле вышел Гладышев и тут же после возобновления матча сместился справа в центр и пробил в дальний угол, но Эль-Габри ворота спас. Затем он же оказался на месте, когда вскоре по его воротам били головой из пределов штрафной. По истечении часа вратарь хозяев едва уже не привёз гол в свои ворота. Эль-Габри подарил мяч Гладышеву, который пытался издали перебросить голкипера, но вышло и выше перекладины.

По сути, первая серьёзная вылазка египтян за двадцать минут до конца матча завершилась голом. Ахмед делал навес слева, защитник россиян мяч выбили, но точно на Абделя, который сходу пробил, и после небольшого рикошета футбольный снаряд влетел в сетку. Буквально тут же египтяне и вовсе вышли вперёд. Саад навесил со штрафного, а Араби головой пробил точно в нижний угол.

Россияне не могли прибавить, игра в атаке у нашей сборной не клеилась. При этом в матче было много нарушений, и судья постоянно останавливал встречу. Хозяева же едва не увеличили счёт. Прохин назад делал пас Торопу не низом, а забросом, но голкипер сумел сориентироваться. В итоге счёт больше не изменился. 

Уже во вторник сборная России сразится с командой Катара. Это тоже будет гостевая встреча, но этот поединок точно будет содержательнее, учитывая, что там будет состав, который более приближен к основному.

Роман Андреев

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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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Bartimeus
11 Сентября 2023 в 22:50
Что за состав сборной России? Тоже молодежка в основном?
Promt Roman
11 Сентября 2023 в 22:51
играли Египет до 23 и наши до 21.
CELTIC FROST
11 Сентября 2023 в 22:35
ПУКС. Путь к социализму. Ура, товарищи!
Promt Roman
11 Сентября 2023 в 22:51
Такого приплеталити я даже от махровых либерах не видел.
ингерман
11 Сентября 2023 в 21:25
ай что антересна на ента скажец "таланцливая карпуха".. бро, как думашь.. А-ха-ха-ха! )))
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