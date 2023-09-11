Силкин: «Головин — звезда, но не стоит ждать от него яркой игры против Катара»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о хавбеке «Монако» и сборной России Александре Головине.

«Конечно, Головин — звезда, Саша играет в топ-чемпионате, но не стоит ждать от него какой-то яркой игры против Катара. Ему наверняка потребуется время, чтобы привыкнуть к партнерам по сборной», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Специалист добавил, что не только Головин, но и все футболисты сборной России должны продемонстрировать свой максимум в предстоящей игре.

На счету Головина 45 матчей за национальную команду, в которых он забил 5 голов и сделал 13 результативных передач.

Товарищеский матч между сборными России и Катара пройдет 12 сентября, начало — в 18:15 по мск.