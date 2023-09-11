​Ложная информация: Отель Роналду не принимал пострадавших от землетрясения

В прессе появилась информация о том, что отель Криштиану Роналду в Марокко стал центром приёма для людей, которые пострадали от разрушительного землетрясения. Впрочем, информация не подтвердилась.

«Это ложная информация. Все клиенты, которые у нас есть на данный момент, бронировали номера в обычном порядке», - ответ отеля приводит на своих страницах Liberation.

Согласно последней информации, число жертв сильного землетрясения в Марокко уже превысило 2600 человек.

Напомним, что из-за землетрясения матч сборной Марокко против Либерии был перенесён на более поздний срок.