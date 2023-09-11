Гладилин — о составе сборной России: «Игроки, проявившие себя в РПЛ, получили шанс показать своё мастерство»

Российский тренер Валерий Гладилин высказался о текущем составе сборной России.

Напомним, на сентябрьский сбор наставник российской национальной команды Валерий Карпин вместе со своим штабом вызвал 49 футболистов.

«Тренерский штаб сборной России правильно делает. Этот сбор в большей степени просмотровый. Игроки, проявившие себя в РПЛ, получили шанс показать свое мастерство на уровне сборной», — цитирует Гладилина Vprognoze.

В ходе текущего сбора у подопечных Карпина запланировано три контрольных поединка. Первая игра против олимпийской сборной Египта завершилась со счетом 1:1. Ответная встреча между командами проходит в эти минуты. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.

Завтра, 12 сентября, состоится заключительный товарищеский матч сборной России, соперником станет Катар.