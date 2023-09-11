Гладилин: Сборная России не является фаворитом в игре с Катаром

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем товарищеском матче, в котором сборная России сыграет с Катаром.

«Результат может быть любым. В сборной Катара собраны игроки высокого класса. А Россия в нынешних условиях не является фаворитом. Так что ожидать безоговорочного успеха не приходится», — приводит слова Гладилина Vprognoze.

При этом эксперт отметил, что если сборная России подойдет к предстоящей игре с серьезным настроем, то результат для нашей команды будет положительным.

Матч между Россией и Катаром состоится во вторник, 12 сентября. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult, которая должна будет стартовать в 18:15 по мск.