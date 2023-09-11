Руслан Литвинов: Некоторые матчи Катара меня удивили

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов поделился комментарием о предстоящей товарищеской игре с Катаром.

«Сборная Катара выступала на чемпионате мира, следил за их выступлениями, некоторые матчи прям удивили. Думаю, должен быть интересный матч», — цитирует Литвинова Metaratings.

На счету Литвинова три игры в составе российской национальной команды, в которых он не отметился результативными действиями.

Товарищеский матч между сборными России и Катара состоится завтра, 12 сентября. Начало поединка запланировано на 18:15 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.