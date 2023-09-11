Карпин — о Катаре: «По инфраструктуре это лучшее, что мы видели за все матчи до этого»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих впечатлениях от приезда в Катар.

«Сейчас уже нет никаких чувств, что мы приехали в страну, которая принимала чемпионат мира. Уже ни холодно, ни жарко. Отпустило, когда чемпионат мира прошел», — цитирует Карпина «Чемпионат».

При этом специалист отметил, что по инфраструктуре в Катаре самые лучшие условия из тех, которые сборная России видела в последних матчах.

Контрольная игра между сборными России и Катара состоится во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:15 по мск. За всеми событиями матча вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.