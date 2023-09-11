Пиняев оформил второй гол за сборную России в карьере

Молодой полузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Сергей Пиняев оформил свой второй гол в составе национальной команды. Он забил с пенальти быстрый гол в ворота олимпийской сборной Египта – это случилось на 7-й минуте стартовавшего недавно матча в городе Суэц.

Напомним, что свой первый гол за россиян 18-летний Пиняев оформил полгода назад в марте, когда подопечные Валерия Карпина принимали дома сборную Ирака. Тот контрольный матч завершился со счётом 2:0, помимо Пиняева голом составе россиян отметился Антон Миранчук.

Текстовую трансляцию матча в Суэце проводит LiveResult.ru. На табло благодаря точному удару Пиняева - 1:0.