​Баринов поделился ожиданиями от матча с Катаром

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от товарищеского матча против Катара.

«Супер, что Катар согласился с нами играть, хороший соперник. Игра должна получиться хорошей. По стилю команда похожа на сборную Ирана», - цитирует Баринова ТАСС.

Матч между сборными Катара и России пройдёт во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что в настоящий момент сборная России проводит только товарищеские матчи.