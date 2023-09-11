Карпин — о рейтинге ФИФА: «А что он даст? Нас допустят до чемпионата мира что ли?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о том, что товарищеская игра с Катаром не принесёт команде очки в зачётный рейтинг ФИФА.

«А что даст рейтинг ФИФА? Обгоним кого-то, и? Дальше что? Какое-то движение вверх будет – и? Нас допустят до чемпионата мира что ли?», — передает слова Карпина портал «Чемпионат».

Товарищеский матч между сборной России и сборной Катара пройдет завтра, 12 сентября. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 18:15 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляция поединка, которую будет проводить портал LiveResult.