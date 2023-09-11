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Карпин: Катар пытается играть в современный футбол

11 Сентября 2023 • 18:45 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
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Через 21 ч. 5 мин.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящей товарищеской игре против Катара.

«Предыдущие матчи сборной Катара смотрел, как они мне – ну, играют 4-3-3, пытаются играть в современный футбол, выходить из обороны. Пытаются, но не всегда получается. Как и у нас», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

По мнению специалиста, Катар не является фаворитом за счет домашнего поля, ведь сейчас такой оценки уже нет.

Товарищеский матч между сборной России и сборной Катара состоится завтра, 12 сентября. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало события запланировано на 18:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Катара
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