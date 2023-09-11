​Карпин объяснил, почему на игру с Катаром поехали четыре вратаря

Сборная России во вторник проведёт товарищеский матч против Катара. В Доху отправились сразу четыре голкипера: Михаил Кержаков, Илья Лантратов, Илья Помазун и Матвей Сафонов. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Валерий Карпин.

«Виталию Витальевичу [Кафанову] нужно было для продуктивной работы парное количество вратарей: двое поехали в Египет, четверо - сюда. Решили свозить, отцеплять никого не стали», - цитирует Кафанова ТАСС.

Матч между сборными Катара и России стартует 12 сентября в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

А сегодня, 11 сентября, молодые игроки сборной России проведут игру против олимпийской сборной Египта. Не пропустите текстовую трансляцию.