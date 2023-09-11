Тихонов считает, что сборная России не сможет обыграть Катар

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов поделился комментарием о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Катара.

«Я думаю, что сборная России сыграет вничью с Катаром. Превосходит ли сборная России Катар по игре? Кого она может превосходить по игре сейчас? Мы с Узбекистаном, с Кыргызстаном играем вничью», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Как считает эксперт, у многих футболистов нет серьезной мотивации, ведь это всего лишь товарищеские игры.

Сборная России и сборная Катара проведут очную встречу завтра, 12 сентября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:15 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.