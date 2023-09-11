Олимпийская сборная Египта - сборная России: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Олимпийская сборная Египта и национальная сборная России проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Египет (олимп) - РОССИЯ
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Протокол игры
Эль-Маграби Мохамед•Сабер Махмуд•Тарек Мохамед•Абдель Наби Ахмед•Гехад Махмуд•Отта Ахмед Алеф•Шехата Мохамед•Заазаа Али•Мохамед Хатем•Атеф Абдельрахман•Бадр Араби
Тороп Владислав•Литвинов Вячеслав•Вахания Илья•Денисов Даниил•Оганесян Степан•Кравцов Кирилл•Михайлов Ярослав•Ермаков Никита•Мелёхин Денис•Пиняев Сергей•Шитов Владислав
11 сентября.
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