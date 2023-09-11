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Олимпийская сборная Египта - сборная России: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

11 Сентября 2023 • 18:29 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
Через 0 ч. 10 мин.

Олимпийская сборная Египта и национальная сборная России проводят товарищеский матч.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Египет (олимп)0:0РОССИЯ
Эль-Маграби МохамедСабер МахмудТарек МохамедАбдель Наби АхмедГехад МахмудОтта Ахмед АлефШехата МохамедЗаазаа АлиМохамед ХатемАтеф АбдельрахманБадр Араби
Запасные: Хаваш АхмедНабил АхмедMoustafa Ashraf MoustafaФавзи АхмедМажер БилалСаад МостафаАвад Халед МохамедФайед ОмарСамир Мохамед
Тороп ВладиславЛитвинов ВячеславВахания ИльяДенисов ДаниилОганесян СтепанКравцов КириллМихайлов ЯрославЕрмаков НикитаМелёхин ДенисПиняев СергейШитов Владислав
Запасные: Прохин ДанилаВасильев Дмитрий АлексеевичЛангович АндрейКоваленко Александр IIСалтыков НикитаАгкацев СтаниславМусаев ТамерланКузнецов ДаниилАлександров ВикторГладышев Ярослав
11 сентября.
Текстовая трансляция 
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Сборная России олимпийская сборная Египта
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ЕГИПЕТ (ОЛИМП) РОССИЯ
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