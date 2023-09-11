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​Сёмин: «Матч с Катаром будет полезен»

11 Сентября 2023 • 18:04 Комментировать

Юрий Семин, известный российский специалист, в прошлом какое-то время успел поработать наставником российской сборной. Его попросили поделиться своими ожиданиями от матча с Катаром, который пройдет в товарищеском статусе. Он считает, что опыт, полученный катарской сборной на чемпионате мира, будет в определенном смысле полезен и российской сборной. Правда, Семина беспокоит жаркая погода - не самая привычная для российских футболистов.

- Катар уже имеет определенный опыт - опыт чемпионат мира. В Катаре долгое время работает Бора Милутинович, тренер, отвечающий за развитие футбола. И Хави там трудился тоже. Для нас этот матч тоже полезен. Другое дело, что жаркая погода, - цитирует слова Семина Rusfootball.info.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин Сборная Катара
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