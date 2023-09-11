​Кравцов будет капитаном сборной России в игре с египтянами

В понедельник сборная России проведёт товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. С капитанской повязкой на футбольное поле выйдет полузащитник Кирилл Кравцов, который на клубном уровне представляет «Сочи».

На прошлой неделе сборная России сыграла вничью с египтянами – 1:1. Тогда в качестве капитана сборную России на футбольное поле выводил Даниил Хлусевич.

Матч сборной России против олимпийской сборной Египта стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.