​Тарханов пояснил, почему против Катара надо ставить основной состав

Наставник российской сборной по футболу Валерий Карпин активно тасует состав в проходящих товарищеских матчах, но против сборной Катара необходимо ставить основных игроков, уверен известный российский специалист Александр Тарханов. Он считает, что противостоять российской команде будет достаточно сильная сборная, напомнив об участии Катара в чемпионате мира.

- Решение тренерского штаба сборной России так распределить игроков по трём матчам нормальное. Надо всех просматривать. А сборная Катара играла на чемпионате мира. Это сильная команда. Поэтому с ней будет играть близкий к основному состав, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.