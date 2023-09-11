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​Алдонин: «Карпин вызывает состав, который через 2-3 года сможет конкурировать с лучшими сборными»

11 Сентября 2023 • 17:23 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
Через 0 ч. 19 мин.

Известный в прошлом российский футболист Евгений Алдонин поддерживает Валерия Карпина, который не вызывает в сборную России футболистов с большим опытом, отдавая предпочтение молодёжи.

По словам Алдонина, в условиях футбольных санкций в России сложно обеспечивать прогресс молодых игроков.

«Сложно. Только за счёт молодёжи, но тренер так и делает - вызывает состав на перспективу, который может через 2-3 года сможет конкурировать с лучшими национальными командами», - цитирует Алдонина Metaratings.

В понедельник сборная России проведёт товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Евгений Алдонин
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