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​Игроки сборной Аргентины приехали на матч с кислородными баллончиками

11 Сентября 2023 • 16:56 Комментировать
Боливия
...
Аргентина
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12.09 23:00

Сборная Аргентины во вторник вечером проведёт матч отбора на чемпионат мира – 2026 против Боливии. Игра пройдёт в Ла-Пасе, где всем командам бывает непросто из-за высоты в 3650 метров. По этой причине в руках некоторых футболистов аргентинской команды после приезда в город можно было увидеть баллончики с кислородом. Об этом на своих странцах рассказывает Diario El Ciudadano.

Напомним, что в первом туре отборочного цикла Аргентина обыграла Эквадор (1:0) благодаря голу Лионеля Месси со штрафного. Сборная Боливии, в свою очередь, в стартовой игре крупно – со счётом 1:5 – проиграла Бразилии.

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Сборная Аргентины Сборная Боливии
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БОЛИВИЯ АРГЕНТИНА
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