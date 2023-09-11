​Игроки сборной Аргентины приехали на матч с кислородными баллончиками

Сборная Аргентины во вторник вечером проведёт матч отбора на чемпионат мира – 2026 против Боливии. Игра пройдёт в Ла-Пасе, где всем командам бывает непросто из-за высоты в 3650 метров. По этой причине в руках некоторых футболистов аргентинской команды после приезда в город можно было увидеть баллончики с кислородом. Об этом на своих странцах рассказывает Diario El Ciudadano.

Напомним, что в первом туре отборочного цикла Аргентина обыграла Эквадор (1:0) благодаря голу Лионеля Месси со штрафного. Сборная Боливии, в свою очередь, в стартовой игре крупно – со счётом 1:5 – проиграла Бразилии.