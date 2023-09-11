​Катар – Россия: на стадионе будет работать система охлаждения

Во вторник сборная России проведёт товарищеский матч против Катара. На стадионе, где пройдёт игра, будет работать система охлаждения.

«Безусловно, система охлаждения будет работать», - комментарий из Футбольной ассоциации Катара приводит ТАСС.

Во время матча температура воздуха, согласно прогнозам, будет составлять примерно 35 градусов. Система охлаждения на стадионе способно охладить воздух около поля до 20 градусов, что, конечно, только порадует футболистов.

Матч между сборными Катара и России стартует 12 сентября в 18:15 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.