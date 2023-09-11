Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Силкин: «Сейчас неинтересно смотреть матчи сборной России»

11 Сентября 2023 • 13:45 Комментировать (2)

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о шансах национальной команды России против сборной Катара в товарищеской встрече.

«От матча против Катара ничего не жду вообще, неинтересно сейчас смотреть матчи сборной России. Они все какие-то однообразные, скучные», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Ближайший контрольный поединок подопечные Валерия Карпина проведут сегодня, 11 сентября, против олимпийской сборной Египта. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени, текстовую онлайн-трансляцию игры организует Liveresult.ru.

Спарринг против Катара состоится 12 сентября.

Оценить новость
- 23
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Силкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ЛавовыйКрабато
11 Сентября 2023 в 15:20
Поднял 300к за прошлый месяц! Обязательно пиши в поиске телеграма kps93
ингерман
11 Сентября 2023 в 14:05
ай.. ну ента ты зря.. аркадия райкина ышо никто атмениць не смог.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
13:45 · Чемпионат мира 2026
Силкин: «Сейчас неинтересно смотреть матчи сборной России» 2
13:19 · Англия. Премьер-лига
Месси назвал лучшего защитника мира 2
12:27 · Чемпионат мира 2026
Мостовой дал прогноз на матч России против Египта
12:20 · Чемпионат мира 2026
Ловчев: «Сборная России в таком виде от безысходности - играем с любыми, кто захочет»
08:39 · Россия. Премьер-лига
Черчесов ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азию
08:13 · Чемпионат мира 2026
Даниил Денисов обратился к болельщикам сборной России
01:45 · Чемпионат мира 2026
Депай – Неймару: «Ты всегда меня вдохновлял, поздравляю с рекордом»
10 Сентября
22:49 · Чемпионат мира 2026
Мостовой поделился ожиданиями от матча между сборными Катара и России
22:18 · Италия. Серия А
Куадрадо может пропустить миланское дерби
19:31 · Чемпионат мира 2026
​Веа и Пулишич забили по мячу - США обыграли Узбекистан 3:0
18:44 · Чемпионат мира 2026
​Динияр Билялетдинов дал прогноз на точный счёт в матче Катар – Россия
18:19 · Чемпионат мира 2026
Дьяков поделился ожиданиями от матча между сборными Катара и России
16:24 · Чемпионат мира 2026
​Михаил Кержаков обратился к фанатам сборной России
16:15 · Чемпионат мира 2026
Коваленко: Обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России
12:23 · Чемпионат мира 2026
Дасаев: «В сборной всё хорошо, не нужно всё валить на Карпина»
Все новости
Рекомендуем