Силкин: «Сейчас неинтересно смотреть матчи сборной России»

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о шансах национальной команды России против сборной Катара в товарищеской встрече.

«От матча против Катара ничего не жду вообще, неинтересно сейчас смотреть матчи сборной России. Они все какие-то однообразные, скучные», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Ближайший контрольный поединок подопечные Валерия Карпина проведут сегодня, 11 сентября, против олимпийской сборной Египта. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени, текстовую онлайн-трансляцию игры организует Liveresult.ru.

Спарринг против Катара состоится 12 сентября.