Мостовой дал прогноз на матч России против Египта

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от второго товарищеского поединка между Россией и олимпийской сборной Египта.

«Сейчас я склоняюсь к тому, что команда Карпина победит. Россиянам очень тяжело пришлось в Египте в их первом матче. Уровень наших игроков выше. Я поверю в успех России», - передает слова эксперта «ВсёПроСпорт».

Товарищеская встреча состоится сегодня, 11 сентября, в Египте. Начало спарринга запланировано в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.tu.