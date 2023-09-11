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Ловчев: «Сборная России в таком виде от безысходности - играем с любыми, кто захочет»

11 Сентября 2023 • 12:20 Комментировать

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об уровне соперников в товарищеских поединках национальной команды России.

«Нет другого выхода. Карпин пытается выжать максимальную пользу из тех соперников, которых мы имеем. Сборная в таком виде от безысходности, играем с любыми, кто захочет с нами иметь дело», - передает слова Ловчева Sport24.

7 сентября сборная России провела товарищескую встречу против олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Второй спарринг между соперниками состоится сегодня, 11 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Ловчев
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