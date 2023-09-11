Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался в отношении сборной России и одного из её тренеров-ассистентов Николая Писарева.

- Из сборной России мне нравятся Тюкавин, Салтыков, Оганесян, Васильев, Коваленко. А что там делает Писарев в тренерском штабе, я не знаю. Он же в «Краснодаре-2» работает, но в сборной какую роль играет? Тренер по физподготовке у Карпина хорошо работает, а Писарев кем числится, что он делает? Писарем является – конспекты пишет? Или стаканы подносит?