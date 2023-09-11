Даниил Денисов обратился к болельщикам сборной России

Защитник национальной сборной России Даниил Денисов обратился к болельщикам перед вторым товарищеским поединком против олимпийской сборной Египта.

«Друзья, всем привет! Мы провели предыгровую тренировку в Суэце. Сегодня у нас ответная игра с Египтом. Поддержите нас!» - передает слова футболиста пресс-служба РФС.

Контрольная встреча состоится в понедельник, 11 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Напомним, что в первом спарринге, прошедшем на прошлой неделе, команды расписали мировую со счетом 1:1. За россиян голом отметился нападающий Степан Оганесян.