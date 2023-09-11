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Депай – Неймару: «Ты всегда меня вдохновлял, поздравляю с рекордом»

11 Сентября 2023 • 01:45 Комментировать
Бразилия
5:1
Боливия
окончен

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай прокомментировал недавнее достижение Неймара.

31-летний игрок, с прошлого месяца выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», забил 78-й и 79-й голы за сборную Бразилии в поединке с Боливией (5:1), став лучшим бомбардиром в истории «пентакампеонов». Прежним рекордсменом был Пеле, отличившийся 77 раз.

«Поздравляю, брат. Ты сделал это. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии. Ты всегда вдохновлял меня своей игрой и подходом к ней, и теперь ты вдохновляешь меня ещё сильнее. Уверен, вся Бразилия гордится тобой», – написал в социальных сетях Депай.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Пеле Сборная Бразилии Неймар Мемфис Депай Аль-Хиляль Эр-Рияд
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