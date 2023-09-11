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Пономарёв - о матче с Египтом: «Я такие игры не смотрю, я сразу выключаю трансляцию» эксклюзив

11 Сентября 2023 • 07:30 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
Через 8 ч. 34 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Россией и Египтом.

«Тут дело не в том, победим мы или нет. Тут нужно игру искать и искать футболистов. Игроки должны хотя бы соответствовать игре в футбол. А у нас не футбол, а ножной мяч получается. В первом матче с Египтом мы показали никакой первый тайм. Я такие игры не смотрю, я сразу выключаю трансляцию. Я почему говорю, что у нас ножной мяч? Вот есть гандбол, ручной мяч, и там они часто разыгрывают мяч поперек вратарской зоны. А вот наши футболисты на футбольном поле пытаются делать то же самое. Просто дают мяч поперек. Плохо наша сборная играет на флангах. Не стараются делать никаких обострений у нас.

Второй тайм с Египтом мы уже играли интереснее. Там уже и в обыгрыш шли. Нужно играть примерно так, как играли второй тайм в первой встрече. Тогда может получиться у нашей сборной», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Пономарёв
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