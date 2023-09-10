Мостовой поделился ожиданиями от матча между сборными Катара и России

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Катара и России.

Эксперт отметил, что сейчас всё так закрутили с составами, что не понял, какие игроки будут играть против катарцев.

«На этот сбор были вызваны аж 49 человек, сверхрасширенный состав. Я пока не знаю, как сложится матч с Катаром. Но пока особого интереса он у меня не вызывает», - приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Напомним, что поединок между сборными Катара и России состоится во вторник, 12 сентября. Свисток о начале поединка прозвучит в 18:15 по московскому времени.