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Мостовой поделился ожиданиями от матча между сборными Катара и России

10 Сентября 2023 • 22:49 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
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12.09 18:15

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Катара и России.

Эксперт отметил, что сейчас всё так закрутили с составами, что не понял, какие игроки будут играть против катарцев.

«На этот сбор были вызваны аж 49 человек, сверхрасширенный состав. Я пока не знаю, как сложится матч с Катаром. Но пока особого интереса он у меня не вызывает», - приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Напомним, что поединок между сборными Катара и России состоится во вторник, 12 сентября. Свисток о начале поединка прозвучит в 18:15 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой Сборная Катара
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