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Месси может пропустить матч против сборной Боливии

10 Сентября 2023 • 22:32 Комментировать (1)
Боливия
...
Аргентина
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12.09 23:00

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии Лионеля Месси в преддверии матча квалификации чемпионата мира 2026 года против сборной Боливии.

Напомним, что в игре против сборной Эквадора форвард «Интер Майами» покинул поле на 89-й минут из-за недомогания.

Специалист отметил, что нападающий собирается лететь с командой в Боливию.

«Сегодня он тренировался не так, как обычно, но до игры осталось еще два дня. Завтра мы примем решение, сыграет он или нет. Состав будет похож на тот, что играл против Эквадора», — заявил Скалони на пресс-конференции.

Матч между сборными Боливии и Аргентины состоится 12 сентября. Начало - в 23:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Боливии Лионель Скалони
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Сентября 2023 в 22:43
ай у шмеция пмс паходу выявився.. А-ха-ха-ха! )))
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