​Веа и Пулишич забили по мячу - США обыграли Узбекистан 3:0

Сборная США убедительно провела «товарняк» против сборной Узбекистана - гости из Средней Азии получили от американцев три безответных мяча, причем два из них записали на свой счет игроки, выступающие в итальянской Серии А.
Уже на четвертой минуте игры Тимоти Веа реализовал пенальти, назначенный за фол против другого игрока туринского «Ювентуса», Уэстона Маккенни. А в добавленное арбитром время в конце игры отличился и Кристиан Пулишич из «Милана», забивший свой двадцать шестой гол в составе американской сборной.
Стоит отметить, что это был первый совместный матч в истории сборных США и Узбекистана.
Протокол игры
|(1:0) Веа Тимоти4'
|(3:0) Пулишич Кристиан90'
|(2:0) Пепи Рикардо90'
Тёрнер Мэтт•Дест Серджиньо•Ричардс Крис64' (Ааронсон Бренден (64') •Рим Тим•Робинсон Энтони80' (Хансен Кристоффер Лунн (80') •Маккенни Уэстон81' (Тильман Малик (81') •Де ла Торре Лука35' (Тессманн Таннер (35') •Муса Юнус•Пулишич Кристиан•Балогун Фоларин46' (Пепи Рикардо (46') •Веа Тимоти64' (Маккензи Марк (64')
Юсупов Уткир•Алижонов Хожиакбар•Эшмурадов Умар•Ашурматов Рустам68' (Насруллаев Шерзод (68') •Сайфиев Фаррух68' (Тургунбаев Азизбек (68') •Шукуров Отабек82' (Абдухаликов Бобур (82') •Хамробеков Одилжон•Машарипов Джалолиддин86' (Исмаилов Аброрбек (86') •Урунов Остон68' (Ганиев Азизжон (68') •Аликулов Хусниддин•Шомуродов Элдор82' (Искандеров Джамшид (82')
10 сентября.
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