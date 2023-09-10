​Веа и Пулишич забили по мячу - США обыграли Узбекистан 3:0

Сборная США убедительно провела «товарняк» против сборной Узбекистана - гости из Средней Азии получили от американцев три безответных мяча, причем два из них записали на свой счет игроки, выступающие в итальянской Серии А.

Уже на четвертой минуте игры Тимоти Веа реализовал пенальти, назначенный за фол против другого игрока туринского «Ювентуса», Уэстона Маккенни. А в добавленное арбитром время в конце игры отличился и Кристиан Пулишич из «Милана», забивший свой двадцать шестой гол в составе американской сборной.

Стоит отметить, что это был первый совместный матч в истории сборных США и Узбекистана.