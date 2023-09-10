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​Веа и Пулишич забили по мячу - США обыграли Узбекистан 3:0

10 Сентября 2023 • 19:31 Комментировать
США
3:0
Узбекистан
окончен

Сборная США убедительно провела «товарняк» против сборной Узбекистана - гости из Средней Азии получили от американцев три безответных мяча, причем два из них записали на свой счет игроки, выступающие в итальянской Серии А.

Уже на четвертой минуте игры Тимоти Веа реализовал пенальти, назначенный за фол против другого игрока туринского «Ювентуса», Уэстона Маккенни. А в добавленное арбитром время в конце игры отличился и Кристиан Пулишич из «Милана», забивший свой двадцать шестой гол в составе американской сборной.

Стоит отметить, что это был первый совместный матч в истории сборных США и Узбекистана.

Протокол игры  
США3:0Узбекистан
(1:0) Веа Тимоти4'  
(3:0) Пулишич Кристиан90'  
(2:0) Пепи Рикардо90'  
Тёрнер МэттДест СерджиньоРичардс Крис 64' (Ааронсон Бренден ( 64') Рим ТимРобинсон Энтони 80' (Хансен Кристоффер Лунн ( 80') Маккенни Уэстон 81' (Тильман Малик ( 81') Де ла Торре Лука 35' (Тессманн Таннер ( 35') Муса ЮнусПулишич КристианБалогун Фоларин 46' (Пепи Рикардо ( 46') Веа Тимоти 64' (Маккензи Марк ( 64')
Запасные: Кремаски БенджаминРобинсон МайлзПаредес КевинКауэлл КейдСкалли ДжозефХорват Итан
Юсупов УткирАлижонов ХожиакбарЭшмурадов УмарАшурматов Рустам 68' (Насруллаев Шерзод ( 68') Сайфиев Фаррух 68' (Тургунбаев Азизбек ( 68') Шукуров Отабек 82' (Абдухаликов Бобур ( 82') Хамробеков ОдилжонМашарипов Джалолиддин 86' (Исмаилов Аброрбек ( 86') Урунов Остон 68' (Ганиев Азизжон ( 68') Аликулов ХусниддинШомуродов Элдор 82' (Искандеров Джамшид ( 82')
Запасные: Абдуллаев Абдулла IIЭргашев БотиралиАзмиддинов ШахзодЭргашев УмиджонСаитов ДилшодМозговой Акмал
10 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Кристиан Пулишич Тимоти Веа
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