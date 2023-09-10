​Динияр Билялетдинов дал прогноз на точный счёт в матче Катар – Россия

Во вторник сборная России проведёт товарищеский матч против Катара. Известный в прошлом российский футболист Динияр Билялетдинов дал прогноз на точный счёт этого поединка. По мнению Билялетдинова, команда Валерия Карпина победит с разницей в два гола, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

«Думаю, матч завершится со счётом 2:0 в нашу пользу», - цитирует Билялетдинова Sport24.

Матч Катар – Россия стартует 12 сентября в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.