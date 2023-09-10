​Месси с запозданием отреагировал на трагедию в Марокко

Марокко в пятницу пережило разрушительное землетрясение. Как сообщает BBC, число погибших уже превысило 2000 человек.
Звёздный аргентинский футболист Лионель Месси с некоторым запозданием отреагировал на трагедию.
«Мои соболезнования всем семьям жертв землетрясения в Марокко. Сил всем раненым и пострадавшим от этой ужасной катастрофы», - написал Месси в социальных сетях.
В настоящий момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины.
Напомним, что матч сборной Марокко против Либерии был перенесён. Футболисты команды принялись сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим людям.
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