Дьяков поделился ожиданиями от матча между сборными Катара и России

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Катара и России.

«Не скажу, что прямо жду этот матч. Посмотрю, если это удастся. Но прямо отменять какие-то свои планы ради него не буду», - приводит слова Дьякова «Спорт день за Днём».

Напомним, что поединок состоится во вторник, 12 сентября, в городе Эль-Вакре на стадионе, который принимал матчи чемпионата мира.

Встреча начнётся в 18:15 по московскому времени.

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.