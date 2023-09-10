​Михаил Кержаков обратился к фанатам сборной России

Сборная России вылетает в Катар на товарищеский матч против местной сборной. Прямо из самолёта к болельщикам обратился голкипер Михаил Кержаков.

«Друзья, всем привет. Мы уже в самолёте и готовы вылетать в Катар, поэтому пожелайте нам хорошего полёта», - сказал Кержаков на видео, которое опубликовала пресс-служба сборной России.

Ранее был объявлен состав сборной России, который вылетает на матч против Катара.

Сборные Катара и России пересекутся на футбольном поле во вторник, 12 сентября. Игра стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий можно будет в текстовой трансляции.