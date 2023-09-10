​Сборная России объявила состав, который летит на матч с Катаром

Во вторник сборная России проведёт товарищеский матч против Катара. Пресс-служба команды обнародовала список футболистов, которые вылетают в Доху. Приводим его ниже, разделяя игроков по амплуа.

Кержаков, Лантратов, Помазун, Сафонов – Волков, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Макарчук, Скопинцев, Солдатенков – Баринов, Глушенков, Карпукас, Антон Миранчук, Глебов, Головин, Зиньковский, Мухин, Обляков, Фомин, Юшин – Комличенко, Соболев, Чалов.

Матч Катар – Россия стартует 12 сентября в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.