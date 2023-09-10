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​Сборная России объявила состав, который летит на матч с Катаром

10 Сентября 2023 • 16:20 Комментировать (1)
Катар
...
РОССИЯ
1 3.20 X 3.25 2 2.30
12.09 18:15

Во вторник сборная России проведёт товарищеский матч против Катара. Пресс-служба команды обнародовала список футболистов, которые вылетают в Доху. Приводим его ниже, разделяя игроков по амплуа.

Кержаков, Лантратов, Помазун, Сафонов – Волков, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Макарчук, Скопинцев, Солдатенков – Баринов, Глушенков, Карпукас, Антон Миранчук, Глебов, Головин, Зиньковский, Мухин, Обляков, Фомин, Юшин – Комличенко, Соболев, Чалов.

Матч Катар – Россия стартует 12 сентября в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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КАТАР РОССИЯ
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Сентября 2023 в 16:47
ай.. карпуха ты каво набрал.. пачиму ионыча не взял.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
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