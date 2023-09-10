Коваленко: Обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России

Полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Александр Коваленко высказался об отстранении национальной команды от участия в международных турнирах.

Игрок отметил, что ему обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной.

«Надеюсь, что бан как можно скорее снимут. Но такие матчи, как с Египтом, необходимы. Чтобы о сборной не забывали»,- приводит слова Коваленко «Чемпионат».

Напомним, что национальная команда отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире «до дальнейшего уведомления».