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Коваленко: Обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России

10 Сентября 2023 • 16:15 Комментировать

Полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Александр Коваленко высказался об отстранении национальной команды от участия в международных турнирах.

Игрок отметил, что ему обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной.

«Надеюсь, что бан как можно скорее снимут. Но такие матчи, как с Египтом, необходимы. Чтобы о сборной не забывали»,- приводит слова Коваленко «Чемпионат».

Напомним, что национальная команда отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире «до дальнейшего уведомления». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Коваленко
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