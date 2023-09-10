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Дасаев: «В сборной всё хорошо, не нужно всё валить на Карпина»

10 Сентября 2023 • 12:23 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
11.09 19:00

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев высказался о работе Валерия Карпина во главе российской национальной команды.

«В сборной всё хорошо, не нужно всё валить на Валеру Карпина. То, что он имеет в своём распоряжении, он всё и собрал, другого он не имеет. Собрал всех и делает», — заявил серебряный призёр Евро-1988 в интервью «Матч ТВ». По мнению эксперта, вызов 49 футболистов на сентябрьский сбор помогает держать игроков в тонусе, проверя их готовность к выступлениям за национальную команду.

Напомним, что основной состав сборной России 12 сентября встретится с Катаром в Дохе. 7 и 11 сентября игроки до 23 лет проводят матчи с олимпийской сборной Египта, первый из которых завершился со счётом 1:1.

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Валерий Карпин Сборная России Ринат Дасаев
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