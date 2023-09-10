Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал прошедший матч сборной России с олимпийской сборной Египта (1:1) и грядущий аналогичный, который состоится завтра.

- Есть ли у сборной России сейчас смысл проводить сейчас товарищеские матчи?

- Да. Чтобы привлекать новых игроков, показывать им, что они находятся в обойме. Для них это мотивация – то, что тренер сборной следит за ними. Всё равно есть надежда, что рано или поздно сборную России допустят до международных соревнований. Важно, чтобы футболисты понимали, к чему им стремиться.

- Состав меняется каждый тайм – можно ли сыграться в таких условиях?

- Понятно дело, что это трудно. При этом перспектив возвращения в международные турниры в ближайшее время не видно. Поэтому лучше хотя бы так. К примеру, нас допустят к соревнованиям через пять-семь лет, и многие футболисты, которые были основными в сборной два года назад, будут уже возрастными. А нынешние молодые игроки подойдут к тому времени в расцвете сил, и они уже будут знать, что такое выступать за сборную.

- Сказалась ли жара под 40 градусов на игре с олимпийской сборной Египта?

- Наверняка. Хозяевам было легче адаптироваться, египтяне более привыкшие к такой жаре. Что касается результата, я бы вообще не обращал на него внимания. Не проиграли – и хорошо. Если бы проиграли, резонанс был бы больше. Важнее другое – что молодые футболисты получают опыт игры за национальную команду.

- Впереди повторный матч с олимпийской сборной Египта. Главное будет снова не проиграть?

- Если на поле выйдут эти же ребята, то, может, сыграют чуть получше. При дебюте перегореть можно, а теперь им должно быть уже проще.